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Responsible Statecraft: в НАТО подготовили секретный план на случай столкновения с Россией

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НАТО подготовило секретный план на случай возможного военного столкновения с Россией. Об этом говорится в материале обозревателя Responsible Statecraft Йана Дэвиса, опубликованном 30 мая.

Автор утверждает, что на саммите альянса в Вильнюсе в июле будет предложено одобрить «тысячи страниц секретных военных планов», в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описано, как военному блоку следует реагировать на потенциальное столкновение с Москвой.

По словам журналиста, документы составляли военные представители в штаб-квартире НАТО в Брюсселе за закрытыми дверями, без предварительного изучения со стороны парламентских органов или независимых экспертов. Кроме того, СМИ и публику не допустили ни до одного заседания Военного комитета альянса.

«По мере того как НАТО становится всё более важным игроком в мировых делах после начала конфликта на Украине, отсутствие прозрачности, которое характеризует ее процессы долгосрочного военного планирования, представляет серьезную проблему для демократического надзора», — отметил Дэвис.

В статье также упоминаются слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который 10 мая сказал, что странам – членам блока нужно быть в любой момент готовыми к возможному конфликту.

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И как Столтенберг охладил пыл Зеленского по поводу вступления страны в альянс

Ранее, 19 мая, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о наращивании сил НАТО у российских границ. По данным главы Совбеза РФ, «наиболее уязвимыми являются приграничные территории Калининградской, Псковской областей, Республики Карелия».

В тот же день заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ политолог Андрей Суздальцев в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Североатлантический альянс готовится к военному противостоянию с Россией, поэтому размещает оружие у границ РФ в последние годы. Также политолог сообщил, что заявления о принятии Украины в альянс — это «пропаганда чистой воды».

18 мая генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО примут многолетнюю программу помощи Украине на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле текущего года. Столтенберг сообщил, что он приветствует заявления о поставке крылатых ракет на Украину, а также обучение украинских пилотов использованию западных истребителей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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