Карта спецоперации на Украине 1 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 июня можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении поражены подразделения противника в районах Тимковки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. В районах Синьковки, Кисловки Харьковской области и Розовки ЛНР пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР и Григоровки ДНР. В районе Кременной ЛНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20. В районе Серебрянки уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны.

На донецком направлении подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки ДНР. Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на марьинском тактическом направлении. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Георгиевки, Ласточкино и Тоненького ДНР. За сутки уничтожено до 395 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30. В районе Удачного уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На южнодонецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Водяного, Павловки ДНР, Малой Токмачки и Щербаки Запорожской области. За сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 430 самолетов, 235 вертолетов, 4407 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9348 танков и других боевых бронированных машин, 1104 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4954 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 586 единиц специальной военной автомобильной техники.