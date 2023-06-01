Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через гаджеты Apple
Мир
Лукашенко указал на обострение военно-политической обстановки вокруг СНГ
Мир
Глава МИД ФРГ исключила расширение НАТО до конца конфликта на Украине
Политика
Рябков сообщил о согласовании важного документа на БРИКС
Армия
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области
Мир
Польша передала оружие и боеприпасы полиции Молдавии
Армия
ВС РФ пресекли действия трех украинских ДРГ на купянском направлении
Мир
КГБ Белоруссии узнал о запросе оппозицией финансирования подрывной деятельности
Мир
Шольц заявил об обсуждении Западом гарантий безопасности для Киева
Общество
Суд оштрафовал Wikimedia Foundation еще на 3 млн рублей за неудаление контента
Общество
Госдума приняла закон о регулировании табачного рынка
Мир
МИД РФ указал на использование США двойных стандартов в сфере инфобезопасности
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 1 июня

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 июня можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении поражены подразделения противника в районах Тимковки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. В районах Синьковки, Кисловки Харьковской области и Розовки ЛНР пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР и Григоровки ДНР. В районе Кременной ЛНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20. В районе Серебрянки уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны.

На донецком направлении подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки ДНР. Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на марьинском тактическом направлении. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Георгиевки, Ласточкино и Тоненького ДНР. За сутки уничтожено до 395 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30. В районе Удачного уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На южнодонецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Водяного, Павловки ДНР, Малой Токмачки и Щербаки Запорожской области. За сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 430 самолетов, 235 вертолетов, 4407 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9348 танков и других боевых бронированных машин, 1104 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4954 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 586 единиц специальной военной автомобильной техники.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023