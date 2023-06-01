Количество пожаров выросло в Пермском крае в 2023 года

С начала 2023 года в Пермском крае зарегистрировали 2437 пожаров. Количество возгораний выросло на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По данным МЧС, жертвами пожаров стали 77 человек. Еще 94 человека получили различные травмы. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

В 223 случаях причиной возгорания стала неосторожность при курении. Такие пожары привели к гибели 22 человек и травмированию 18 человек.

21 мая в Чайковском городском округе произошел пожар в частном жилом доме. При тушении обнаружены тела мужчины и женщины, а также их внуков пяти и семи лет. По данному факту возбуждено уголовное дело.