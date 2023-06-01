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В Железногорске полицейские изъяли около 1 тыс. л контрафактного алкоголя

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Фото: Управление МВД РФ по Красноярскому краю
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В Железногорске сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 1 тыс. л контрафактного алкоголя. Об этом 1 июня заявили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.

Производство спиртных напитков в одном из гаражей на улице Северная организовала семейная пара. Сбыт продукции злоумышленники осуществляли через социальные сети.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники изъяли более 800 емкостей, в которых находилось более 1 тыс. л спиртосодержащей продукции общей стоимостью порядка 200 тыс. рублей, а также пробки, этикетки и оборудование для розлива алкоголя», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Сейчас в отношении бутлегеров возбудили уголовное дело, им грозит до шести лет лишения свободы.

Знак вливания: в России вводится обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков
Мера назрела из-за масштабного оборота нелегальной продукции

24 мая в Волгограде полиция накрыла два цеха по производству нелегального алкоголя и четыре склада для ее хранения. У бутлегеров изъяли более 1,1 тыс. бутылок контрафактной водки, свыше 7 т спирта, более 10 тыс. крышек, тару, два станка для укупорки бутылок и два комплекта оборудования для розлива.

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