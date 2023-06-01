Рекордно малое количество осадков выпало в Екатеринбурге за месяц

В мае 2023 года в Екатеринбурге установился рекорд по количеству осадков. В уральской столице практически не было дождей.

НА метеостанции выпало всего 0,5 мм осадков при климатической нормы 47 мм. Об этом сообщает «ТагилСити.ру» со ссылкой на метеоролога Алексея Пулина. Прежние рекордные показатели были зафиксированы в 2016 году, когда в мае выпало 7 мм осадков, а также в 1957 году — 2 мм.

В ближайшее время погодные условия начнут меняться. В Свердловскую область придет холодный фронт, который будет сопровождаться грозовой активностью. Неблагоприятные погодные условия ожидаются на северо-западе. Выпадет до 10 мм осадков, пишет ИА «Ура.ру». На юго-востоке осадки не ожидаются. Температура воздуха 1 июня достигнет +34 градусов.