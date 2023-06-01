Посол опроверг решение Турции селить туристов из РФ и Украины в разные отели
Сообщения о том, что в начале сезона турецкие отельеры якобы планировали селить в разные отели туристов из РФ и Украины, не совпали с действительностью, сообщил 1 июня посол России в Турции Алексей Ерхов.
По его словам, в соцсетях время от времени появляются публикации о конфликтных ситуациях между туристами из России, Польши, Украины и других стран.
«По некоторым сведениям, перед началом нынешнего сезона турецким бизнесом взвешивалась целесообразность ввести некую «сегрегацию» по отелям, но такую опцию было решено не вводить в практику», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.
24 мая польское издание Myśl Polska сообщило, что туристы из Польши устроили «пляжно-барные войны» против россиян на курортах Турции. Сообщалось, что поляки отказывались играть с русскими в волейбол и устраивали «атаки в турецких барах».
23 мая в страховых компаниях «Известиям» рассказали о самых экзотических обращениях туристов. Нападение свиньи, упавшая на ногу могильная плита и сломанный о банан зуб стали самыми необычными жалобами российских путешественников с начала 2023 года.