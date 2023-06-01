Посевы на площади 10 тыс. га уничтожены в Ростовской области

Сельскохозяйственный посевы уничтожены на площади 10 тыс. на в результате непогоды в Ростовской области. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на заместителя губернатора Виктора Гончарова.

Речь идет о посевах, которые пострадали в течение мая из-за ливней и града. Гончаров отметил, что убытки для аграриев не прогнозируется, так как отрасль в регионе адаптировалась к различным видам непогоды.

Значительные осадки и ветер наблюдались в Ростовской области в различные дни мая. В регионе происходило подтопление улиц и падение деревьев. 30 мая в Ростове-на-Дону внезапный дождь начался во время во время соревнований на гребном канале. Зрители спрятались под навесом, трибуна не выдержала сильного ветра. При обрушении трибуны 37 человек пострадали, одна женщина скончалась в машине скорой помощи.