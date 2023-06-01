Экс-президента Бразилии приговорили почти к девяти годам тюрьмы за коррупцию

Федеральный верховный суд Бразилии приговорил бывшего президента страны Фернанду Колора ди Мелу к восьми годам и 10 месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает News Bulletin 247 в среду, 31 мая.

Указывается, что суд признал его виновным в получении взяток в размере около $4 млн с 2010 по 2014 года, когда он занимал пост сенатора. По версии обвинения, было произведено около сорока платежей, чтобы незаконно способствовать подписанию контрактов в одном из дочерних предприятий национальной нефтегазовой компании Petrobras.

Как указал судья, бывший президент использовал свое политическое влияние для содействия подписанию контрактов, а также было выявлено, что государственные служащие занимались незаконной деятельностью с целью личного обогащения.

73-летний Фернанду Колора ди Мелу — первый глава государства, избранный всеобщим голосованием со времен военной диктатуры Бразилии. Он занимал пост президента Бразилии с 1990-го по 1992 год.

Ранее, 28 марта, в крупных банках Франции и Великобритании, которые занимаются финансовой деятельностью на территории Франции, проводили обыски по делу об уклонении от уплаты налогов. Как сообщалось, руководство банков Societe Generale, BNP Paribas, Exane (дочернее предприятие BNP Paribas), Natixis (группа BPCE), а также британского HSBC подозревается в отмывании денег и, как результат, в уклонении от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.