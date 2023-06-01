В «Росэнергоатоме» рассказали о запугиваниях Киевом сотрудников ЗАЭС

Запугивания и дезинформация вынуждают сотни сотрудников эксплуатирующей Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) компании отказываться от работы, рассказал 1 июня советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Порядка 800 человек либо запуганы, либо предпочли саботировать работу за деньги, которые выделяет Украина. Они не заключают договор с эксплуатирующей организацией», — сообщил он в беседе с ТАСС.

Карчаа добавил, что часть людей уехали, часть — в Энергодаре. У них нет доступа на станцию, но их не лишили права выхода на работу. При этом Россия придерживается стратегии сохранения персонала на ЗАЭС, отметил он.

Советник гендиректора концерна указал, что украинский «Энергоатом» давит на сотрудников ЗАЭС ложными сообщениями, в частности, о том, что на станции якобы запрещено общение и практикуются пытки. Но «ни доказательств, ни имен, ни хотя бы должностей не было представлено», сказал он.

В марте Карчаа сообщал, что трудовой договор с компанией, которая занимается эксплуатацией ЗАЭС, заключили более 3 тыс. человек. Однако для работы станции по российским стандартам нужно около 5–6 тыс. человек с учетом запуска шести энергоблоков.

В конце апреля он высказывался о том, что ЗАЭС будет переведена на российские стандарты к 2030 году. По его словам, процесс перехода на стандарты РФ идет активно и последовательно.

О воздействующих на персонал ЗАЭС «агентах влияния» Киева Карчаа также рассказывал в апреле. Тогда он указывал на такие методы воздействия, как запугивания, шантаж и угрозы в отношении сотрудников ЗАЭС и членов их семей.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.