Реклама
Прямой эфир
Спорт
Юношеская сборная РФ обыграла соперников из «Коринтианс» на Кубке БРИКС
Мир
Глава Пентагона Остин заявил об отказе Ли Шанфу встретиться в Сингапуре
Мир
Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга
Мир
Посол РФ в Сербии назвал силы НАТО одним из факторов эскалации в Косово
Происшествия
Украинские боевики трижды за три часа обстреляли Донецк
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Камчатки
Происшествия
Человек пострадал в результате обстрела ВСУ Запорожской области
Мир
В посольстве РФ допустили введение Западом санкций против Сербии
Мир
МИД Норвегии призвал не переоценивать контрнаступление ВСУ
Армия
Российские военнослужащие отразили атаку пешей группы украинских боевиков
Мир
Лавров прилетел в ЮАР для участия в заседании БРИКС
Мир
Крупный пожар на 5 тыс. кв. м вспыхнул в одном из районов Берлина

Глава Пентагона Остин заявил об отказе Ли Шанфу встретиться в Сингапуре

0
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны США Ллойд Остин заявил об отказе коллеги из КНР Ли Шанфу провести встречу в Сингапуре на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Об этом он высказался 31 мая в ходе совместной пресс-конференции с японским министром обороны Ясукадзу Хамадой в Токио.

«Я думаю, это прискорбно. Но мы продолжим в этом регионе работать со странами из числа единомышленников, с которыми у нас общие ценности и задачи. Они состоят в обеспечении свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона», — сказал глава Пентагона.

Остин неоднократно заявлял о важности «открытых линий связи с КНР» и надеялся на диалог со стороны Пекина.

Пошли в отрыв: как Китай ставит на связи с Европой и игнорирует США
И почему двойственность отношения ЕС к КНР не мешает их диалогу

29 мая Reuters сообщало о том, что китайская сторона уведомила Пентагон об отклонении предложенной министром Остином встречи. Агентство назвало это свидетельством очередного обострения отношений между державами.

В свою очередь Financial Times со ссылкой на источники 11 мая писала о том, что встреча Остина с его китайским коллегой в Сингапуре маловероятна из-за американских санкций против главы минобороны КНР.

5 мая агентство Bloomberg сообщало, что Пентагон пытается добиться встречи Остина с его коллегой Ли Шанфу. При этом указывалось, что встреча с китайским министром обороны в любом случае «будет неловкой для обеих сторон», поскольку США ввели санкции против Ли еще в 2018 году.

Отношения между США и Китаем резко обострились после визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023