Глава Пентагона Остин заявил об отказе Ли Шанфу встретиться в Сингапуре

Министр обороны США Ллойд Остин заявил об отказе коллеги из КНР Ли Шанфу провести встречу в Сингапуре на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Об этом он высказался 31 мая в ходе совместной пресс-конференции с японским министром обороны Ясукадзу Хамадой в Токио.

«Я думаю, это прискорбно. Но мы продолжим в этом регионе работать со странами из числа единомышленников, с которыми у нас общие ценности и задачи. Они состоят в обеспечении свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона», — сказал глава Пентагона.

Остин неоднократно заявлял о важности «открытых линий связи с КНР» и надеялся на диалог со стороны Пекина.

29 мая Reuters сообщало о том, что китайская сторона уведомила Пентагон об отклонении предложенной министром Остином встречи. Агентство назвало это свидетельством очередного обострения отношений между державами.

В свою очередь Financial Times со ссылкой на источники 11 мая писала о том, что встреча Остина с его китайским коллегой в Сингапуре маловероятна из-за американских санкций против главы минобороны КНР.

5 мая агентство Bloomberg сообщало, что Пентагон пытается добиться встречи Остина с его коллегой Ли Шанфу. При этом указывалось, что встреча с китайским министром обороны в любом случае «будет неловкой для обеих сторон», поскольку США ввели санкции против Ли еще в 2018 году.

Отношения между США и Китаем резко обострились после визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.