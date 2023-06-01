Артиллеристам Южного военного округа вручили награды за работу в зоне СВО

Военнослужащим реактивного дивизиона артиллерийского подразделения Южного военного округа (ЮВО) вручили государственные награды за проявленный героизм и мужество в зоне спецоперации. Об этом в четверг, 1 июня, рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Ряду бойцов вручили медаль «За отвагу». Ее еще называют «солдатской». По словам Григорьева, с этой награды часто начинается большая военная карьера.

Также за добросовестное выполнение боевых задач и отдельные заслуги отличившимся артиллеристам вручили медали Суворова и медали Жукова.

«Мы постоянно выручаем парней на передовых. Эпизодов, на самом деле, очень много было. И обстрелы были по нам», — рассказал военнослужащий с позывным Барс.

Ранее, 21 мая, за проявленные мужество и отвагу наградили бойцов 87-го отдельного стрелкового полка, участвующего в спецоперации по защите Донбасса. Многие военнослужащие уже не первый год отстаивают интересы своей страны в бою, однако медали от Министерства обороны они получили впервые.

6 мая в зоне спецоперации прошло торжественное награждение артиллеристов Центрального военного округа (ЦВО). Мероприятие было приурочено ко дню образования воинской части и Дню Победы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.