Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в центральной части Сахалина

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5 в центральной части Сахалина. Об этом в четверг, 1 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Подземные толчки были зарегистрированы в 7 км восточнее села Рощино в Смирныховском районе. Магнитуда составила 3,5, отмечает «Ридус». Очаг залегал на глубине в 7 км, пишет RT.

Согласно предварительным данным, разрушений и жертв в результате землетрясения нет, пишет сайт kp.ru. Специалисты обследуют жилой фонд и социально значимые объекты на предмет повреждений.

Позднее в Единой геофизической службе РАН сообщили, что в Смирныховском районе зафиксировали повторные подземные толчки. Их магнитуда составила 3,3. Эпицентр располагался в Смирныховском районе, в 18 км на юго-запад от села Онор, сообщает REGNUM.

29 мая на сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» сообщили, что на севере Сахалина зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4. Как сообщает телеканал «360», эпицентр находился в 23 км западнее села Сабо в Охинском районе. Очаг подземных толчков залегал на глубине 2 км.