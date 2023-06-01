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В Москве реализуют 30 проектов комплексного развития территорий

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В Москве активно реализуют 30 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в результате чего на месте старых складов и недостроенных объектов возведут жилые и общественно-деловые здания. Об этом в среду, 31 мая, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что в рамках программы КРТ у инвесторов появилась возможность построить в девяти округах столицы на месте 18 бывших промзон и девяти неэффективно используемых участков свыше 8,4 млн «квадратов» недвижимости, сообщает телеканал «360».

Объем инвестиций в реализацию этих проектов составит 779,6 млрд рублей. Ефимов уточнил, что бюджет города будет получать ежегодно более 34 млрд рублей, сообщает сайт kp.ru.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по проектам КРТ построят больше 4,2 млн кв. м жилой недвижимости, свыше 1,9 млн кв. м промышленных предприятий, а также 2,3 млн кв. м общественно-деловой недвижимости, пишет «Москва 24». Это и детские сады, и школы, и медучреждения, офисные и торговые центры, спортивные комплексы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Также 31 мая стало известно, что в Дорогомиловском районе на западе Москвы построят деловой комплекс. По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, комплекс будет расположен на улице Можайский Вал, рядом со зданием благоустроят сквер, пишет RT.

30 мая Владимир Ефимов рассказал, что в Москве планируется реорганизовать территорию бывшей промзоны «Серп и Молот» в рамках программы КРТ.

В ходе реорганизации там планируется свыше 60 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, в том числе магазины, офисные здания, кафе, объекты для проведения деловых мероприятий, ярмарок и выставок

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