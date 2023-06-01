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Военнослужащие поздравили с Днем защиты детей семьи в зоне СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) поздравили ребят из многодетных семей с Международным днем защиты детей. Об этом в четверг, 1 июня, сообщило Министерство обороны РФ.

Бойцы посетили более десяти малоимущих семей, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Ребятам подарили мягкие игрушки, конструкторы, краски и альбомы для рисования. Семьям передали продуктовые наборы.

«Встречали нас очень хорошо, дети были рады, дарили нам свои рисунки, свои поделки. Все дети желали нам скорейшей победы и возвращения домой», — поделился военнослужащий ЦВО с позывным Маэстро.

Также в честь праздника командование и личный состав ЦВО организовали для воспитанников Центра реабилитации детей-инвалидов Стаханова поездку на цирковое представление в Луганск.

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Спецкорреспондент «Известий» — о буднях гражданских добровольцев из центра ЛНР

Ранее, 30 мая, в рамках проекта «Народного фронта» «Всё для победы!» участники музыкального коллектива «ZVёздный десант» привезли солдатам и детям в Донбассе гуманитарную помощь, а также выступили для них с концертами. Для воспитанников Харцызского детского социального центра были переданы самокаты, мячи, игрушки, кухонная техника и другие вещи.

В апреле сообщалось, что в Донбасс прибыла колонна с 200 т гуманитарной помощи от российских военных. В коробках было всё необходимое для жителей Донецкой и Луганской народных республик: лекарства, бытовая техника, провизия и многое другое. Всё это предназначено для пострадавших от обстрелов со стороны украинских националистов граждан.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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