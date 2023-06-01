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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за тумана до утра 1 июня

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана до утра 1 июня. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

По данным специалистов, видимость при тумане снизится до 200–700 м, пишет «Москва 24». Предупреждение в Москве будет действовать до 07:00 четверга 1 июня, в Подмосковье — до 08:00, отмечает телеканал «Звезда».

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей попросили быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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Также «желтый» уровень погодной опасности был ранее объявлен в Санкт-Петербурге с 09:00 часов до 21:00 часа 1 июня. Как отмечает телеканал «360», причина предупреждения — сильный ветер с порывами до 15 м/с. Водителям рекомендовали воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП, пишет RT.

В Гидрометцентре ранее рассказали, что погода с переменной облачностью, преимущественным отсутствием осадков и до +23 градусов ожидается в Московском регионе в четверг, 1 июня.

Днем в Москве температура воздуха составит от 21 до 23 градусов выше нуля, ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов.

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