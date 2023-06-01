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Маск обошел владельца Louis Vuitton Арно и вновь стал самым богатым в мире

Bloomberg: Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты
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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Bloomberg. По состоянию на 1 июня, Маск может похвастаться $192 млрд, согласно The Bloomberg Billionaires Index.

Ближайший соперник американского миллиардера — глава группы LVMH Бернар Арно со $187 млрд опустился на второе место. 24 мая стало известно, что владелец французского производителя предметов роскоши потерял $11,2 млрд за сутки после того, как упали котировки на фондовой бирже США.

20 апреля подобная участь настигла Маска — его состояние сократилось на $12,6 млрд. Это было связано с падением на 9,75% акций Tesla и взрывом прототипа сверхтяжелого космического корабля Starship. С тех пор финансовые дела бизнесмена пошли на лад и он снова может похвастаться лидерством среди долларовых миллиардеров.

На странице предпринимателя представлен график роста и падения его состояния, на котором можно увидеть, что в январе текущего года Маск располагал $139 млрд, тогда как в сентябре прошлого года эти суммы колебались между $262 и $268 млрд.

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В апреле Forbes в рейтинге The real-time billionaires list назвал Бернара Арно богатейшим человеком планеты. Его состояние на тот момент оценивалось в $211 млрд. Илона Маска со $180 млрд француз сдвинул на второе место.

Маск и Арно «конкурируют» за первую позицию еще с 2022 года, когда в декабре Маск уступил Арно первое место в рейтинге. Тогда сообщалось, что его состояние упало примерно на $200 млрд за год.

Bloomberg тогда отмечало, что Маск стал первым человеком в мире, потерявшим так много денег. На тот момент состояние бизнесмена составляло $147,7 млрд, что являлось самым низким показателем более чем за два года.

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