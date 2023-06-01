Антонов указал на безразличие США в отношении преступлений киевского режима

Новый пакет военной помощи Украине от США после атаки беспилотников на Московский регион отражает безразличие Вашингтона к преступлениям киевского режима. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов 31 мая.

«Вместо того, чтобы призвать режим [президента Украины Владимира] Зеленского к ответу, Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев. Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) в самое сердце нашей Родины, гроша ломанного не стоят», — приводятся слова дипломата в Telegram-канале российского посольства.

По мнению Антонова, новый пакет помощи станет «хорошей подпиткой прогнившему режиму в Киеве». Также посол отметил, что США настолько «зомбированы» идеей нанести стратегическое поражение России, что продолжают снабжать Киев все более смертоносным оружием.

Ранее этим же днем Белый дом заявил, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на $300 млн, в который войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot и реактивной системы залпового огня HIMARS.

В минфине Украины сообщили, что страна получит от США грант в размере $1,25 млрд. По данным ведомства, в 2023 году Киев уже получил от Вашингтона $6 млрд.

Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Московской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По данным Минобороны РФ, при атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

В Кремле расценили произошедшее как ответные действия киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил России по одному из украинских центров принятия решений. По факту атаки дронов было возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

В Министерстве иностранных дел РФ, в свою очередь, предупредили, что российская сторона вправе жестко ответить на террористическую атаку.

31 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные страны не осудили атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.