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СК начал проверку по факту падения трехлетней девочки из окна в Твери

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ФОТО: СУ СК РФ по Тверской области
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Следователи в Твери начали доследственную проверку по факту падения из окна четвертого этажа трехлетней девочки. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России в среду, 31 мая.

Инцидент произошел ранее 31 мая улице Склизкова. Пострадавшую девочку госпитализировали. По предварительной информации, в момент случившегося она находилась дома одна, пишет НСН.

На место происшествия выезжал прокурор Московского района Твери Алексей Королев для координации деятельности правоохранительных органов. По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, сообщает REGNUM.

29 мая в Ачинске из окна пятого этажа выпал четырехлетний мальчик. Ребенок выжил и был доставлен в больницу. Всё случилось, когда семья ребенка была дома. Мать укладывала сына спать и уснула, отец находился в другой комнате. Оставшись без присмотра, мальчик залез на подоконник, открыл окно и начал выбрасывать игрушки, но в какой-то момент не удержался и выпал сам, пишет RT. 11-месячного брата пострадавшего изъяли из семьи.

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