«Известия» показали кадры последствий потопа в гостинице в Кабардино-Балкарии

В распоряжении «Известий» 1 июня оказались кадры последствий потопа на территории одной из гостиниц Нальчика в Кабардино-Балкарии.

На видеоролике показано, что бурный поток размыл двор и повредил веранду, около лавочек разбросаны деревья, повреждены ограждения и свисают остатки фонарей. При этом на видео заметно, как поток воды движется с большой скоростью.

О поднятии уровня воды в реках республики вследствие ливневых дождей стало известно 31 мая. В пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону сообщили, что электричества лишились 11 тыс. человек в семи селах Терского района.