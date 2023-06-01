Реклама
Прямой эфир
Спорт
Юношеская сборная РФ обыграла соперников из «Коринтианс» на Кубке БРИКС
Мир
Глава Пентагона Остин заявил об отказе Ли Шанфу встретиться в Сингапуре
Мир
Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга
Мир
Посол РФ в Сербии назвал силы НАТО одним из факторов эскалации в Косово
Происшествия
Украинские боевики трижды за три часа обстреляли Донецк
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Камчатки
Происшествия
Человек пострадал в результате обстрела ВСУ Запорожской области
Мир
В посольстве РФ допустили введение Западом санкций против Сербии
Мир
МИД Норвегии призвал не переоценивать контрнаступление ВСУ
Армия
Российские военнослужащие отразили атаку пешей группы украинских боевиков
Мир
Лавров прилетел в ЮАР для участия в заседании БРИКС
Мир
Крупный пожар на 5 тыс. кв. м вспыхнул в одном из районов Берлина

Инженеры из Петербурга создали робота с функциями комбайна и коммунальной машины

0
Фото: СПбПУ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа инженеров Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) собрала первый опытный образец коммунального робота на гусеничном ходу. Он создан, чтобы без помощи человека убирать улицы от снега и грязи, и оснащен отвалом и щеткой.

Дело чисто: в России начнут производить беспилотные снегоуборщики
Как искусственный интеллект поможет сэкономить на дворниках

Однако на него можно подвесить и другое оборудование. Например, с помощью сельскохозяйственного инвентаря он может обслуживать посадки на небольших фермерских хозяйствах, для которых не подходят стандартные тракторы.

«Рынок беспилотных платформ в России сейчас только зарождается. Нельзя просто пойти и купить подобную высокотехнологичную разработку. Есть несколько аналогов, которые сейчас проходят тестирование. Но наш робот отличается от них многофункциональностью за счет модульной конструкции и особого программного обеспечения», — сказал инженер Высшей школы транспорта СПбПУ Всеволод Гайдук.

Устройство полностью оригинально. Его создатели сами придумали конструкцию, расположение электрических элементов и софт. Беспилотник состоит исключительно из российских и китайских деталей, поэтому западные санкции не помешают его производству.

Размер платформы 1,36×1,2 м. Конструкция рассчитана на два электродвигателя, благодаря которым грузоподъемность машины достигает 150 кг. Также она может служить буксиром для техники массой до 2 т. Робот двигается с максимальной скоростью до 25 км/ч. Его мощность — 22 кВт. Одной зарядки аккумулятора хватает для работы от трех до девяти часов.

Для ориентации в пространстве машина использует систему технического зрения, которая включает два устройства для измерения расстояния до объектов — лидара, а также две камеры и систему инерциальной навигации и спутникового позиционирования.

Пользователь может задать платформе маршрут на встроенной карте. После этого робот начнет самостоятельное движение до точки назначения. В случае необходимости он сможет сам объехать любые препятствия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 1 июня, в 10:00:

Гениальная уборка: робот совместит функции комбайна и коммунальной машины

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023