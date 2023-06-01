Инженеры из Петербурга создали робота с функциями комбайна и коммунальной машины

Группа инженеров Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) собрала первый опытный образец коммунального робота на гусеничном ходу. Он создан, чтобы без помощи человека убирать улицы от снега и грязи, и оснащен отвалом и щеткой.

Однако на него можно подвесить и другое оборудование. Например, с помощью сельскохозяйственного инвентаря он может обслуживать посадки на небольших фермерских хозяйствах, для которых не подходят стандартные тракторы.

«Рынок беспилотных платформ в России сейчас только зарождается. Нельзя просто пойти и купить подобную высокотехнологичную разработку. Есть несколько аналогов, которые сейчас проходят тестирование. Но наш робот отличается от них многофункциональностью за счет модульной конструкции и особого программного обеспечения», — сказал инженер Высшей школы транспорта СПбПУ Всеволод Гайдук.

Устройство полностью оригинально. Его создатели сами придумали конструкцию, расположение электрических элементов и софт. Беспилотник состоит исключительно из российских и китайских деталей, поэтому западные санкции не помешают его производству.

Размер платформы 1,36×1,2 м. Конструкция рассчитана на два электродвигателя, благодаря которым грузоподъемность машины достигает 150 кг. Также она может служить буксиром для техники массой до 2 т. Робот двигается с максимальной скоростью до 25 км/ч. Его мощность — 22 кВт. Одной зарядки аккумулятора хватает для работы от трех до девяти часов.

Для ориентации в пространстве машина использует систему технического зрения, которая включает два устройства для измерения расстояния до объектов — лидара, а также две камеры и систему инерциальной навигации и спутникового позиционирования.

Пользователь может задать платформе маршрут на встроенной карте. После этого робот начнет самостоятельное движение до точки назначения. В случае необходимости он сможет сам объехать любые препятствия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 1 июня, в 10:00:

Гениальная уборка: робот совместит функции комбайна и коммунальной машины