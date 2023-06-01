Синоптики спрогнозировали до 24 градусов тепла в Московском регионе 1 июня

Погода с переменной облачностью, преимущественным отсутствием осадков и до 23 градусов тепла ожидают жителей Московского региона в четверг, 1 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 21 до 23 градусов выше нуля, ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают от 19 до 24 градусов тепла в дневное время суток и от +5 до +10 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер западного направления со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Накануне, 29 мая, научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал кратковременные дожди в Москве и области на текущей неделе. По словам синоптика, показатели по давлению будут оставаться в пределах нормы, погода ожидается облачная, но с прояснениями.