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Роман по игре Atomic Heart вышел в продажу

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Фото: playground.ru
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Книга «Atomic Heart. Предыстория «Предприятия 3826» по отечественной компьютерной игре вышла тиражом 15 тыс. экземпляров и уже продается в магазинах. Роман насчитывает почти 500 страниц и разделен на множество небольших главок.

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Книга подробно рассказывает о жизни главного антагониста игры профессора Дмитрия Сеченова, а также проливает свет на многие события вымышленного мира, которые не давали покоя фанатам.

Например, читателям рассказывают о происхождении коричневой чумы. Это вымышленная зараза, которую, согласно игре, выпустили ученые-нацисты, осознав свое поражение во время Великой Отечественной. Затрагивают в новинке и историю главного героя Сергея Нечаева и его жены Екатерины.

Но «Предысторию «Предприятия 3826» нельзя назвать хорошим способом познакомиться с миром Atomic Heart. С первых страниц читатели начинают следить за ключевыми персонажами игры: главным антагонистом шутера — Дмитрием Сеченовым, его единомышленником-коллегой профессором Захаровым и другими героями.

Чтобы не запутаться в именах и понять суть книги, стоит хотя бы раз пройти Atomic Heart.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 1 июня, в 10:00.

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