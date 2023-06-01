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В Москве выросло производство лифтов, мебели, красок и стройматериалов

Собянин сообщил о росте производства лифтов, мебели, красок и стройматериалов в Москве
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В Москве увеличился объем производства мебели, лифтов, стройматериалов и лакокрасочных изделий. Об этом в среду, 31 мая, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, по словам чиновника, объем производства лифтов увеличился почти на 65%, а стройматериалов — почти на 6%, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Мэр отметил, что продукцию для строительства изготавливают больше 250 столичных предприятий, отмечает сайт aif.ru. Эти стройматериалы применяют при строительстве жилых домов и других объектов как в столице, так и в других регионах и странах ближнего зарубежья. Всё чаще при производстве применяется отечественное сырье.

Кроме того, в период с января по март текущего года увеличилось производство лакокрасочных изделий (на 64,6%) и мебели (на 33,9%) по сравнении с аналогичным периодом 2022 года, пишет «Москва 24».

Собянин отметил, что в последние годы столичные власти стимулируют развитие компаний строительной отрасли и увеличение их производственных площадей, сообщает телеканал «360». Инвесторам предоставляются участки в аренду без проведения торгов или по льготной ставке 1 рубль в год по реализацию масштабных инвестиционных проектов, уточняет НСН.

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В марте Сергей Собянин сообщил, что пять новых производств появятся в Москве в 2023 году в рамках масштабных инвестпроектов.

В частности, будет открыт роботизированный завод по выпуску крупногабаритных модулей для строительства домов. Кроме того, Черкизовский мясоперерабатывающий завод достраивает производственные объекты на востоке столицы.

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