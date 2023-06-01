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В России выявили рост числа нелегальных заправок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В регионах России начался рост числа нелегальных заправок, рассказали «Известиям» представители Российского топливного союза (РТС).

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Теневые бизнесмены переоборудуют под передвижные заправки газели и автобусы, открывают бензоматы на территориях улично-дорожной сети населенных пунктов, частных земельных участках, продают некачественные бензин и сжиженный углеводородный газ (СУГ), сообщил президент РТС Евгений Аркуша.

«Такие объекты работают без использования сертифицированного оборудования, с нарушениями требований технических регламентов и точности отпуска топлива, норм пожарной безопасности, налогового законодательства, экологических требований. Теневые заправки взрывопожароопасны и представляют из себя бомбы замедленного действия. Они также мешают работе добросовестного бизнеса», — подчеркнул он.

Сегодня количество таких теневых объектов по всей стране может превышать 1–1,5 тыс., отметила член РТС, управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина.

По ее данным, только в Саратовской области число нелегальных заправок составляет около 30 (из 300 АЗС, работающих в области). Ситуация в различных субъектах отличается, но доля недобросовестных игроков может достигать 5–10% в разных регионах, отметила эксперт. Всего в России около 24 тыс. АЗС, писали «Известия».

С такой оценкой согласился и зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Он отметил, что фактически в РФ может быть более 5 тыс. теневых заправок, причем большая часть из них специализируется на продаже СУГ. Представитель РТС в Самарской области отметил «Известиям», что только в столице региона число нелегальных объектов может составлять до 200 единиц.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выйдет баком: в России активизировались нелегальные заправщики

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