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Туман в Москве ухудшит видимость на столичных дорогах 1 июня

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Ухудшение видимости до 200–700 м возможно в Москве из-за тумана, который продлится до утра. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

Дептранс порекомендовал водителям столицы снизить скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров. Также ведомство напомнило о необходимости включить габаритные огни и противотуманные фары.

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25 мая специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова объяснила природные аномалии по всей России. По ее словам, погода по всей стране не перестает удивлять: на севере началась сильная жара, а юг заливает дождями при низких для мая температурах.

Накануне заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов рассказал, что в Московском регионе шквалистые ветры и ураганы чаще всего случаются в конце мая – начале июня.

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