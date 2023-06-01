Додик назвал успешными встречи во время своего визита в Россию

Визит президента Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика в Россию — результат укрепления дружеских отношений с РФ. Об этом в среду, 31 мая, сообщила пресс-служба президента на официальном сайте.

«Президент Додик проинформировал посла [РФ в Сараеве Игоря] Калабухова о том, что встречи во время его визита в Россию были очень успешными и что Сербия показала через них свою значимость и укрепила дружеские отношения с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Также лидер Республики Сербской подчеркнул, что обсудил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным все важные вопросы и получил от него подтверждение в поддержке со стороны РФ и гарантии того, что республика «не останется одна на политической сцене».

Ранее, 25 мая, Милорад Додик заявил в интервью «Известиям», что из-за дружественных отношений с Россией на энтитет растет давление со стороны Запада. Президент отметил, что западные страны используют Украину, чтобы воевать с Россией.

23 мая на встрече с президентом России Владимиром Путиным Додик выразил мнение, что РФ была вынуждена начать спецоперацию на Украине, поскольку предложения Москвы по согласованию гарантий безопасности были отвергнуты западными странами.

В свою очередь, российский лидер поблагодарил Милорада Додика за нейтральную позицию по Украине. Путин также добавил, что отношения между РФ и Республикой Сербской развиваются успешно: товарооборот небольшой, однако тенденция хорошая — рост составил 57%.

Накануне Додик заявил о необходимости понимать роль России в мировом сообществе и уважать ее. По его мнению, нелюбовь коллективного Запада к России и ее президенту закономерна, ведь РФ не поставляет западным странам дешевые ресурсы, как это было прежде.