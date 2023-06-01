Новосибирская область выбилась в лидеры по количеству жалоб финомбудсмену

Служба финуполномоченного изменила методику расчета количества обращений граждан в региональном разрезе. По прошлому году данные посмотрели не просто по количеству жалоб, а на 100 тыс. человек, чтобы получилась более объективная картина, независящая от размера регионов, сообщил в интервью «Известиям» главный финуполномоченный Юрий Воронин.

В итоге в топ-10 регионов, где чаще всего нарушают права потребителей финуслуг, сменился лидер.

«Три первых года нашей деятельности в лидерах по количеству обращений был Краснодарский край. По новой методике по прошлому году в лидерах оказалась Новосибирская область — 194 на 100 тыс. населения. Краснодарский край на втором месте — 174, далее идут Башкортостан — 160, Нижегородская область — 159. Один из лидеров прошлых рэнкингов Татарстан оказался только на пятом месте со 145 обращениями на 100 тыс. населения», — привел данные Воронин.

На шестом месте оказалась Челябинская область со 135 жалобами, затем идет Ростовская область (101).

«Санкт-Петербург — восьмой с 77, а Москва лишь десятая — 65 обращений. Это говорит о качестве работы финорганизаций. Получается, что нарушений и обмана потребителей больше не в столичных городах, а на юге страны. Теперь и Новосибирская область ворвалась в топ», — подчеркнул финуполномоченный.

По его словам, разбираться с происходящими процессами и проводить углубленный анализ должен регулятор. Но он предположил, что, скорей всего, финорганизации Новосибирской области проводят неправильную политику в отношении потребителя.

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