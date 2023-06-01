Теннисистка Аванесян обыграла Жанжан и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Элина Аванесян 31 мая обыграла француженку Леолию Жанжан и вышла в третий круг турнира «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 14 минут и закончилась со счетом 6:0, 7:5.

Аванесян сделала один эйс, допустила двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Жанжан ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт, передает «Спорт-Экспресс».

В третьем круге Аванесян сыграет с Кларой Таусон из Дании.

Ранее этим же днем российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла Магдалену Фреш из Польши и вышла в третий круг турнира «Ролан Гаррос». Встреча спортсменок продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над соотечественницей Людмилой Самсоновой в матче второго круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». Игра продолжительностью 3 часа 6 минут завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 28 мая по 11 июня.

В турнире также принимает участие первая ракетка мира (среди женщин) и действующая чемпионка Ига Швентек. Вторая ракетка мира (среди мужчин) — россиянин Даниил Медведев 30 мая проиграл бразильцу Тиагу Зайбот Вилду в первом круге чемпионата. Помимо Медведева, в основной сетке представлены трое россиян: Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко.