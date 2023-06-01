Финуполномоченный заявил о снижении в 2022-м году числа обращений граждан на 15%
Служба финуполномоченного подвела итоги прошлого года. В этот период она получила 153 168 жалоб от граждан, что почти на 15 % меньше, чем в 2021-м, когда было 179 911, рассказал в интервью «Известиям» главный финансовый омбудсмен Юрий Воронин.
Он предположил: это может быть связано с тем, что наконец заработал тот самый претензионный порядок, который и задумывался законодателями при разработке закона об этом институте. Финорганизации предпочитают договариваться с клиентами, а не платить за рассмотрение жалоб.
При снижении количества обращений, средний размер требований потребителя увеличился почти на 7,5% по сравнению с 2021-м. Тогда было 200,7 тыс. рублей, в 2022-м — почти 216 тыс. Растет стоимость услуг, растет и размер требований, пояснил Юрий Воронин.
Традиционно большинство обращений (более 88%) пришлось на страховщиков. На них поступило более 135 тыс. жалоб. Далее следуют кредитные организации — 13,8 тыс. По МФО было получено 2 222 обращений, КПК (кредитные потребительские кооперативы) — 626, по НПФ — всего 11.
Однако последний факт не свидетельствует об особой добросовестности НПФ, утверждает главный финуполномоченный.
«Отказы в назначении негосударственных пенсий есть и их предостаточно, просто люди пока это не прочувствовали, не дозрели по возрасту. Всё-таки этот вид пенсионного обеспечения относительно новый и еще нет массового выхода на пенсию тех, кто имеет право на него», — пояснил он.
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