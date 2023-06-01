Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Человек пострадал в результате обстрела ВСУ Запорожской области
Мир
В посольстве РФ допустили введение Западом санкций против Сербии
Мир
МИД Норвегии призвал не переоценивать контрнаступление ВСУ
Армия
Российские военнослужащие отразили атаку пешей группы украинских боевиков
Мир
Лавров прилетел в ЮАР для участия в заседании БРИКС
Мир
Крупный пожар на 5 тыс. кв. м вспыхнул в одном из районов Берлина
Мир
Минобороны сообщило о наведении боевых систем ВВС США против ВКС России в Сирии
Мир
Белый дом попросил задать вопрос об ответственности за теракт в Москве Киеву
Мир
Макрон призвал ЕС строить отношения с Россией на максимально мирных условиях
Мир
В МИДе заявили о блокировке Киевом всех инициатив МАГАТЭ по ЗАЭС
Интернет и технологии
Роскомнадзор включил платформы «Дзен», Rutube и Twitch в реестр социальных сетей
Общество
В Унцукульском районе Дагестана из-за ливня образовались камнепады

Финуполномоченный заявил о снижении в 2022-м году числа обращений граждан на 15%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служба финуполномоченного подвела итоги прошлого года. В этот период она получила 153 168 жалоб от граждан, что почти на 15 % меньше, чем в 2021-м, когда было 179 911, рассказал в интервью «Известиям» главный финансовый омбудсмен Юрий Воронин.

В службу, не в дружбу: в 2022 году россияне подали минимум жалоб в Роструд
Чем это объясняется и связана ли тенденция с уходом иностранных компаний

Он предположил: это может быть связано с тем, что наконец заработал тот самый претензионный порядок, который и задумывался законодателями при разработке закона об этом институте. Финорганизации предпочитают договариваться с клиентами, а не платить за рассмотрение жалоб.

При снижении количества обращений, средний размер требований потребителя увеличился почти на 7,5% по сравнению с 2021-м. Тогда было 200,7 тыс. рублей, в 2022-м — почти 216 тыс. Растет стоимость услуг, растет и размер требований, пояснил Юрий Воронин.

Традиционно большинство обращений (более 88%) пришлось на страховщиков. На них поступило более 135 тыс. жалоб. Далее следуют кредитные организации — 13,8 тыс. По МФО было получено 2 222 обращений, КПК (кредитные потребительские кооперативы) — 626, по НПФ — всего 11.

Однако последний факт не свидетельствует об особой добросовестности НПФ, утверждает главный финуполномоченный.

«Отказы в назначении негосударственных пенсий есть и их предостаточно, просто люди пока это не прочувствовали, не дозрели по возрасту. Всё-таки этот вид пенсионного обеспечения относительно новый и еще нет массового выхода на пенсию тех, кто имеет право на него», — пояснил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Если ты бедный банк, нечего тебе делать на этом рынке»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023