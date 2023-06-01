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Посол РФ в Белграде предрек судьбу минских договоренностей Брюссельскому соглашению по Косово

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Фото: РИА Новости/Александар Джорович
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Брюссельские соглашения 2013 года, предусматривающие создание Сообщества сербских муниципалитетов в Косово, рискуют повторить судьбу минских договоренностей. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«У всех нас перед глазами печальная, если не сказать трагическая история лжи и обмана с Минскими соглашениями. Здесь схема точно такая же. Принимается документ для отвода глаз, а дальше Запад продолжает свою одностороннюю деятельность — в данном случае, в пользу Приштины. Поэтому существование на протяжении более 10 лет Брюссельских соглашений, вокруг которых много разговоров, но никаких конкретных действий, конечно, наводит на мысль о том, что они будут когда-то забыты», — отметил российский дипломат.

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По словам главы дипмиссии РФ, главная цель приштинских властей заключается в освоении северной части Косово, то есть в «изгнании» оттуда сербского населения. При этом после подобных шагов никакие договоренности уже не понадобятся. Боцан-Харченко признал, что в последнее время на Западе стали больше говорить о сербских муниципалитетах, указывая, что их создание — неотложная задача.

«Тем не менее реально ничего не решается, предлагаются лишь какие-то новые варианты, которые бы соответствовали некой «европейской практике». На самом деле Запад устроило бы создание какой-то аморфной ассоциации, структуры, которая бы напоминала неправительственную организацию и не обладала исполнительными полномочиями», — заключил посол РФ в Белграде.

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«Силовой сценарий в Косово исключать нельзя»

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