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В посольстве РФ допустили введение Западом санкций против Сербии

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Запад может ввести ограничения в отношении Сербии, чтобы республика присоединилась к антироссийским санкциям. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«Запад воспринимает Сербию как пророссийское звено в Европе»
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко — о переговорах страны с Косово, давлении со стороны Запада и отношениях с Москвой

«В данный момент Сербия не поддерживает санкции. И никаких отклонений от этой линии, которая была утверждена президентом и правительством страны более года назад, сразу после начала СВО, нет. Давление Запада с тех пор продолжается по нарастающей. Прежде всего, активны Брюссель и Вашингтон, из ЕС — Германия», — напомнил он.

Как отметил российский дипломат, сербским властям крайне тяжело, так как на Белград постоянно оказывается политическое давление. Кроме того, республике угрожают и тем, что против нее могут быть введены рестрикции, которые нельзя считать «безболезненными». В частности, речь может идти об ужесточении визового режима или экономических ограничениях.

«У Сербии очень развернутые отношения с ЕС, она — кандидат на вступление в Евросоюз, ее экономика значительно связана с ним. Пока никаких практических шагов не предпринималось. Но нажим будет усиливаться», — указал Боцан-Харченко.

При этом в настоящее время «податливости» сербских властей касательно введения антироссийских рестрикций Москва не наблюдает, заключил посол РФ.

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«Силовой сценарий в Косово исключать нельзя»

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