Крупный пожар на 5 тыс. кв. м вспыхнул в одном из районов Берлина
Несколько помещений в берлинском районе Нойкельн, принадлежащих компании по переработке отходов Remondis, загорелись вечером в среду, 31 мая, сообщил представитель берлинской пожарной службы газете Tagesspiegel.
«Горит большой складской комплекс», — сказал он.
По словам представителя компании, зал состоит из нескольких секций площадью около 5 тыс. кв. м, и все они были затронуты огнем. Тушение, по его прогнозам, продолжится еще несколько часов.
Пожарная команда численностью более 120 человек пытается «защитить еще не пострадавшие районы». Федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий разослало СМС горожанам с призывом закрыть окна и двери, отключить вентиляцию и кондиционеры, так как пожар произошел «на складе для бумажных отходов», отчего воздух загрязнен.
Представители полиции, которые оцепили территорию и не допускают в район пожара людей и транспортные средства, сообщили, что версий о причине возгорания пока нет.
Днем ранее, 30 мая, сильный пожар разгорелся в пригороде на севере Парижа. Огнем был охвачен промышленный склад компании по производству нижнего белья и купальников Rafco Valege.