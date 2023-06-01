Человек пострадал в результате обстрела ВСУ Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два населенных пункта в Запорожской области, в результате пострадал один человек. Об этом 31 мая сообщил представитель оперативных служб.

«Около 20:00 (мск) боевики киевского режима совершили очередной обстрел села Пологи. Целью стала телевышка. Информация о повреждениях уточняется. Также под огнем боевиков оказалось село Инженерное. Разрушены дома, ранен мирный житель», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в этот день ВСУ вновь обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике из реактивных систем залпового огня. Всего за полчаса боевики выпустили больше 20 ракет.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.