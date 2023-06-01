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Россиянка Рахимова прошла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису

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Российская теннисистка Камилла Рахимова 31 мая обыграла Магдалену Фреш из Польши и вышла в третий круг турнира «Ролан Гаррос».

Встреча спортсменок продолжалась 1 час 27 мнут и завершилась счетом 6:3, 6:4.

Рахимова сделала один эйс, совершила двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. При этом у Фреш два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трех, передает «Спорт-Экспресс».

В следующем раунде Рахимова сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии, у которой второй номер посева на турнире.

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Ранее этим же днем российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над соотечественницей Людмилой Самсоновой в матче второго круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». Игра продолжительностью 3 часа 6 минут завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 28 мая по 11 июня.

В турнире также принимает участие первая ракетка мира (среди женщин) и действующая чемпионка Ига Швентек. Вторая ракетка мира (среди мужчин) — россиянин Даниил Медведев 30 мая проиграл бразильцу Тиагу Зайбот Вилду в первом круге чемпионата. Помимо Медведева в основной сетке представлены трое россиян: Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко.

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