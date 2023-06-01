Россиянка Рахимова прошла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису
Российская теннисистка Камилла Рахимова 31 мая обыграла Магдалену Фреш из Польши и вышла в третий круг турнира «Ролан Гаррос».
Встреча спортсменок продолжалась 1 час 27 мнут и завершилась счетом 6:3, 6:4.
Рахимова сделала один эйс, совершила двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. При этом у Фреш два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трех, передает «Спорт-Экспресс».
В следующем раунде Рахимова сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии, у которой второй номер посева на турнире.
Ранее этим же днем российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над соотечественницей Людмилой Самсоновой в матче второго круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». Игра продолжительностью 3 часа 6 минут завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:5.
Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 28 мая по 11 июня.
В турнире также принимает участие первая ракетка мира (среди женщин) и действующая чемпионка Ига Швентек. Вторая ракетка мира (среди мужчин) — россиянин Даниил Медведев 30 мая проиграл бразильцу Тиагу Зайбот Вилду в первом круге чемпионата. Помимо Медведева в основной сетке представлены трое россиян: Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко.