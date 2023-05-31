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РФ потребовала от премьера Канады и главы МИД осудить атаку беспилотников на Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия направила демарш премьер-министру Канаду Джастину Трюдо и главе МИД Мелани Жоли с призывом осудить атаку украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил посол РФ в Канаде Олег Степанов 31 мая.

Посол отметил, что канадские власти молчат в отношении данного теракта.

«В этой связи я, следуя нашей дипломатической практике, был вынужден привлечь внимание премьер-министра Канады, господина Джастина Трюдо, личным демаршем в виде послания на его имя. Конкретно вчера оно было направлено ему и министру иностранных дел госпоже Жоли, где была описана специфика и конкретные детали последней попытки удара по Москве беспилотными летательными аппаратами», — сказал Степанов в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что в послании российская сторона призвала Канаду «занять однозначную позицию, осудив данный террористический акт».

Запрещенный прилёт: что известно об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье
СК возбудил уголовное дело по статье «Терроризм», Кремль называет организатором киевский режим

Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Московской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По данным Минобороны РФ, при атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

В Кремле расценили произошедшее как ответные действия киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил России по одному из украинских центров принятия решений. По факту атаки дронов было возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

В Министерстве иностранных дел РФ, в свою очередь, предупредили, что российская сторона вправе жестко ответить на террористическую атаку.

31 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные страны не осудили атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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