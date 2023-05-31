Паромного сообщения между Приморьем и Республикой Корея пока не будет

Пассажирское паромное сообщение по маршруту Сокчо (Республика Корея) — Зарубино (Приморский край) в ближайшее время возобновлено не будет. Однако власти корейской провинции Кангвон все же планируют возобновить работу линии, в этом году они собираются отремонтировать терминал в Сокчо. Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, выступая с отчетом о работе регионального правительства в 2022 году.

Как уточняет ИА PrimaMedia, с 2009 года паром Eastern Dream каждую неделю курсировал по маршруту Владивосток – Тонхэ (Респкблика Корея) – Сакаиминато (Япония). В 2019 году перевозки отменили из-за нерентабельности и разногласий между азиатскими странами. Летом 2022 года возобновилось сообщение между Владивостоком и Тонхэ, но уже без захода в Японию.

По словам губернатора, осуществление перевозок по этому маршруту сейчас невозможно, так как помещения пассажирского терминала морского пункта пропуска «Зарубино» не отвечают требованиям. Терминал вывели из эксплуатации еще в 2014 году. В 2020 году там произошел пожар. Собственник терминала, ООО «Морской порт в бухте Троицы», отказывается реконструировать здание.

Организация пассажирского сообщения с Республикой Корея с использованием парома под российским флагом маловероятна из-за жестких санкционных ограничений.

Также Кожемяко сообщил, что на развитие транспортной инфраструктуры Приморья выделили 232 млн рублей. Местные авиакомпании могут перевозить пассажиров из Владивостока в любой муниципалитет края по 13 направлениям. Восстановлено транспортное сообщение с островом Путятина. На 2025 год планируется запуск второго парома. Возможна покупка двух судов для переправы на острова Путянина, Рейнике и Попова, пишет Vostokmedia.