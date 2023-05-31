Президент Польши Дуда заявил, что Путин не проиграл ни одной войны

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что президент России Владимир Путин не проиграл ни одной войны. Об этом он заявил издателю The Wall Street Journal Альмару Латуру в интервью, которое опубликовано на сайте польского лидера 31 мая.

«Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну и его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финская общественность колебалась, стоит ли ей отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», — сказал он.

Дуда добавил, что РФ является ядерной державой с гигантскими складами оружия.

Финляндия официально стала 31-м членом альянса 4 апреля этого года. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО обостряет ситуацию в регионе и несет угрозу интересам России. Песков при этом отметил, что ситуации с членством Финляндии в альянсе и возможным вступлением Украины кардинально различаются.

В тот же день заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия уже приступила к выработке мер реагирования для купирования возможных угроз в связи с вступлением Финляндии в НАТО. По его словам, РФ учитывает возможности реализации различных сценариев развития ситуации, в том числе и те, которые предполагают размещение боевых сил либо появление иностранной техники на территории нового члена Североатлантического альянса.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022-го. Заявку Швеции на вступление в альянс по-прежнему не поддерживают Будапешт и Анкара. При этом 7 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Швеция также станет членом НАТО к встрече руководителей альянса в Вильнюсе 11–12 июля.