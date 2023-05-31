Реклама
Прямой эфир
Мир
Минобороны сообщило о наведении боевых систем ВВС США против ВКС России в Сирии
Мир
Белый дом попросил задать вопрос об ответственности за теракт в Москве Киеву
Мир
Макрон призвал ЕС строить отношения с Россией на максимально мирных условиях
Мир
В МИДе заявили о блокировке Киевом всех инициатив МАГАТЭ по ЗАЭС
Интернет и технологии
Роскомнадзор включил платформы «Дзен», Rutube и Twitch в реестр социальных сетей
Общество
В Унцукульском районе Дагестана из-за ливня образовались камнепады
Происшествия
ВСУ за полчаса выпустили по Горловке и Дзержинску больше 20 ракет
Мир
Спикер ГД представит Россию на церемонии инаугурации Эрдогана
Политика
Путин внес в ГД законопроект о ратификации соглашения с Абхазией по двойному гражданству
Мир
Цены на газ в Европе выросли на 10% из-за утечки на норвежском СПГ-заводе
Мир
Ставки по ипотеке в США обновили максимум с ноября 2022 года
Мир
В Норвегии произошла утечка газа на заводе компании Equinor
Сюжет:

Президент Польши Дуда заявил, что Путин не проиграл ни одной войны

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что президент России Владимир Путин не проиграл ни одной войны. Об этом он заявил издателю The Wall Street Journal Альмару Латуру в интервью, которое опубликовано на сайте польского лидера 31 мая.

«Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну и его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финская общественность колебалась, стоит ли ей отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», — сказал он.

Дуда добавил, что РФ является ядерной державой с гигантскими складами оружия.

Соблюсти альянс: почему Венгрия одобрила вступление Финляндии в НАТО
И зачем Будапешт отложил решение по Швеции

Финляндия официально стала 31-м членом альянса 4 апреля этого года. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО обостряет ситуацию в регионе и несет угрозу интересам России. Песков при этом отметил, что ситуации с членством Финляндии в альянсе и возможным вступлением Украины кардинально различаются.

В тот же день заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия уже приступила к выработке мер реагирования для купирования возможных угроз в связи с вступлением Финляндии в НАТО. По его словам, РФ учитывает возможности реализации различных сценариев развития ситуации, в том числе и те, которые предполагают размещение боевых сил либо появление иностранной техники на территории нового члена Североатлантического альянса.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022-го. Заявку Швеции на вступление в альянс по-прежнему не поддерживают Будапешт и Анкара. При этом 7 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Швеция также станет членом НАТО к встрече руководителей альянса в Вильнюсе 11–12 июля.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023