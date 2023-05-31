Nintendo объявила о сворачивании деятельности отделения в РФ

Японская компания — создатель видеоигр и игровых систем Nintendo объявила о сворачивании деятельности российского отделения. Для игроков из РФ это значит, что новые аккаунты создавать они уже не смогут, сказано в заявлении от 31 мая.

Компания отметила, что в начале 2022 года Nintendo приостановила отгрузку товаров в Россию, а цифровой магазин Nintendo eShop был переведен на техническое обслуживание из-за прекращения обработки транзакций в рублях.

«В связи с этим, а также учитывая экономические прогнозы, компания Nintendo of Europe приняла решение свернуть деятельность своего российского отделения», — объясняются причины принятого решения.

Сообщается также, что российская версия Nintendo eShop будет работать в ограниченном режиме. С 31 мая 2023 года российские клиенты, у которых есть учетная запись Nintendo, смогут повторно загружать ранее приобретенный цифровой контент, однако создавать новые учетные записи Nintendo, указывая в настройках страну Россию, будет невозможно.

Несколькими днями ранее стало известно, что в России больше не доступен платный ремонт приставок Nintendo. Корреспондент «Известий» обратился в техническую поддержку Nintendo с вопросом, можно ли сейчас починить консоль и сколько это займет времени. Компания ответила, что возможен только гарантийный ремонт устройств, которые были ввезены официально.