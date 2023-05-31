В Твери трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа
В Твери из окна четвертого этажа выпала трехлетняя девочка, ребенка госпитализировали. Об этом сообщила в среду, 31 мая, прокуратура Тверской области в Telegram-канале.
Происшествие случилось на улице Склизкова. Согласно предварительной информации, девочка находилась в это время дома одна.
В свою очередь, пресс-служба регионального управления СК РФ сообщила, что следователи выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств.
Ранее, 29 мая, в Южно-Сахалинске из окна третьего этажа выпала полуторагодовалая девочка. Инцидент произошел на Авиационной улице. Ребенка доставили в больницу.