В США заявили об уверенности в неприменении Киевом F-16 на территории РФ

Гарантии неприменения Киевом истребителей F-16 на территории России даны Соединенным Штатам Америки не только украинским лидером Владимиром Зеленским, но и старшими военачальниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам в среду, 31 мая, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы получили эти заверения на разных уровнях. Не только от президента Зеленского, но и от других высокопоставленных военачальников и руководителей из сферы обороны», — сказал Кирби, выступление которого транслировал YouTube-канал PBS NewsHour.

Он добавил, что США проводят совместно с Украиной командно-штабные учения для подготовки ее военных операций, но не поддерживают вылазки на российскую территорию.

Кирби отметил также, что втягивание США и НАТО в украинский конфликт не отвечает американским интересам, поскольку Вашингтон не стремится к третьей мировой войне.

Ранее в этот же день Кирби отмечал, что власти США не поощряют атаки Киева на территорию России и добились заверений, что поставляемое Украине оружие не будет для этого использоваться. Он также указывал на то, что Вашингтон не хочет эскалации украинского конфликта.

Также в среду министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что заявления руководств западных стран о том, что они не поощряют удары по территории России, являются ложью. При этом министр заявил, что «одним из главных кукловодов», который подталкивает весь Запад к всё более серьезной военной поддержке Киева, является Лондон.

Лавров напомнил, как министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли рассуждал о том, что британская сторона не поощряет удары по территории РФ, но ВСУ виднее, как они хотят обеспечивать свою территориальную целостность.

28 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил о завершившемся отборе пилотов для обучения на F-16. При этом Резников не стал комментировать возможное количество поставленных истребителей и сроки их передачи.

За два дня до этого в минобороны Украины заявляли, что ВСУ требуется четыре эскадрильи по 12 самолетов F-16, то есть всего 48 истребителей.

Между тем 23 мая в пресс-службе американского посольства в Москве рассказали «Известиям», что вопрос поставок Украине F-16 пока не решен, США продолжают консультации со своими союзниками и партнерами.

F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления ВСУ. Особенно активно Киев начал добиваться поставок после того, как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.