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Президент Хорватии сравнил украинское националистическое приветствие с фашистским

Президент Хорватии Миланович назвал украинское националистическое приветствие фашистским
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Фото: Global Look Press/dpa/Zoran Milanovic
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Президент Хорватии Зоран Миланович назвал украинские националистические приветствия фашистскими. Об этом в среду, 31 мая, пишет издание Danas.

Как отметил глава государства, он изо всех сил борется за то, чтобы убрать такие лозунги, как «за дом — готовы» — приветствие хорватского движения усташей, аналог немецкого фашистского приветствия.

По его мнению, разницы между «за дом — готовы», «слава Украине» и приветствием, использовавшимся в фашистской Германии, нет. Миланович назвал украинское националистическое приветствие «кличем самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые работали с нацистами и убивали сотни тысяч поляков и евреев».

«Я не хочу слушать это в Хорватии, а то, что некоторые западные лидеры, особенно в Канаде, повелись на эти лозунги, значит, что они неграмотны или просто таковы», — сказал он, выступая перед журналистами.

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Ранее, 14 мая, президенту Украины Владимиру Зеленскому в немецком Ахене вручили международную премию имени Карла Великого за заслуги перед европейским единством. Во вступительной речи на церемонии награждения канцлер ФРГ Олаф Шольц произнес лозунг украинских националистов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 мая заявила, что Шольц перешел границу, проведенную до него всеми руководителями обеих послевоенных Германий, публично выкрикнув нацистское приветствие.

Дипломат напомнила, что этот лозунг в качестве приветствия в 1939 году был установлен украинскими националистами. Позднее к нему добавился жест в форме поднятия выпрямленной правой руки и ответный клич «Героям слава!». С этим лозунгом бандеровцы приветствовали части вермахта, когда немецкие нацисты въезжали на оккупированные ими земли, подчеркнула Захарова.

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