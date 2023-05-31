Власти Китая оштрафовали Apple на $28 тыс. за ложную рекламу

Как пишет газета Global Times, Китай оштрафовал Apple на $28 тыс. за обман пользователей. Компания рекламировала новый MacBook Air как самый быстрый. Однако с таким утверждением китайцы не согласны. На момент выхода ролика были выпущены более быстрые процессоры, передает телеканал «Известия». По мнению властей, такие «уловки» нарушают требования закона о рекламе в КНР.

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