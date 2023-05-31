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Норвежская компания Equinor остановила утечку газа на СПГ-заводе Hammerfest

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Фото: Global Look Press/dpa/Hinrich Bäsemann
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Норвежская международная энергетическая компания Equinor остановила утечку газа, выявленную ранее на заводе сжиженного природного газа (СПГ) Hammerfest. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона Финнмарк в среду, 31 мая.

«Утечка на Мелькойе находится под контролем, все экстренные службы уехали. Полиция заводит дело и будет расследовать инцидент», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Twitter.

При этом сообщается, что в Equinor пока не могут назвать сроки возобновления работы завода.

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Работа СПГ-завода Hammerfest LNG была остановлена ранее в этот же день. Сообщалось об утечке газа. При этом размер утечки на тот момент не был известен. В связи с инцидентом была создана зона безопасности в радиусе 300 м, все сотрудники были эвакуированы.

После сообщения об утечке биржевые цены на газ в Европе выросли и составили более $300 за тысячу кубометров. В частности, июньские газовые фьючерсы на Лондонской бирже выросли почти на 9,2%, до $304,8.

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