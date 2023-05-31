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В Чувашии умер пенсионер, которого врачи везли до «скорой» на садовой тачке

Пациент, которого везли до машины скорой помощи на садовой тачке, умер в больнице
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Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашской Республики
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В Чувашии в среду, 31 мая, в больнице умер мужчина, которого врачам пришлось вести до машины скорой помощи на тачке. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Чувашии.

По словам фельдшера и водителя скорой помощи, дорога к месту вызова проходит через овраг по деревянному мосту. Так как дорога после дождя размылась, существовал риск заноса и опрокидывания автомобиля в овраг. Сотрудникам бригады пришлось добираться до адреса вызова пешком.

Согласно заявлению минздрава региона, все бригады скорой медицинской помощи оснащены медицинскими каталками и мягкими носилками для переноски пациентов, но состояние дорог не позволило ими воспользоваться.

Пенсионера доставили в одну из больниц города Чебоксары, но из-за серьезных осложнений он скончался.

Министерство здравоохранения Чувашской Республики выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Об инциденте стало известно во вторник, 30 мая. По словам местного жителя, «скорую» вызвали, но проехать по дороге она не смогла из-за дождя, грязи и находящегося в аварийном состоянии моста. Односельчане не раз обращались в разные инстанции с просьбой починить мост, однако проблему так и не решили. Врио главы Красноармейского муниципального округа Владимир Долгов сообщил, что «не считает состояние моста аварийным».

Ранее, 15 мая, в Амурской области из-за проблем с дорогой ввели режим ЧС. На участке дороги «подъезд к Сохатино» была нарушена транспортная доступность. Местные жители пожаловались на состояние дороги и сообщили, что проезжая часть разбита большегрузами.

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