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В МИДе заявили о блокировке Киевом всех инициатив МАГАТЭ по ЗАЭС

МИД РФ: Украина заблокировала инициативы Гросси по безопасности ЗАЭС
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Фото: ТАСС/Рубцов Андрей
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Киев заблокировал все инициативы гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по укреплению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в ответе замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко журналистам относительно обстановки на станции.

По его словам, сначала Киев заблокировал проект трехсторонних договоренностей, затем та же участь постигла и формат двух отдельных двусторонних договоренностей Россия – МАГАТЭ и Украина – МАГАТЭ. Грушко также отметил, что украинские власти отвергли и предложение Гросси о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности.

«Эта инициатива <...> содержала ряд важных элементов, выполнение которых содействовало бы прекращению украинских нападений на станцию», — говорится в сообщении на сайте МИДа 31 мая.

Однако, как заметил Грушко, из-за недоговороспособности Киева и его нежелания взять на себя обязательства не обстреливать ЗАЭС реализовать данную инициативу так и не удалось.

Замминистра объяснил такую «настойчивость» Киева в создании рисков безопасной эксплуатации станции тем, что ее руководство четко выполняет требования Вашингтона и Лондона. Они, как считает дипломат, в угоду политическим интересам легко приносят в жертву как жизни людей, так и безопасность атомных объектов.

При этом замглавы МИДа подчеркнул, что Россия продолжит обеспечивать защиту Запорожской АЭС, чтобы не дать возможность киевскому режиму и Западу грубо нарушать рекомендации по ее безопасности.

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Ранее, 30 мая, глава МАГАТЭ, выступая на заседании Совбеза ООН, отметил, что ситуация с безопасностью ЗАЭС нестабильна и хрупка. Он также назвал удачей тот факт, что в сложившихся вокруг атомной электростанции условиях еще не произошло крупных техногенных аварий.

Также в тот день президент России Владимир Путин заявил, что власти Киева предпринимают попытки по дезорганизации работы Запорожской атомной электростанции.

28 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаку на ЗАЭС с помощью беспилотника. Его удалось посадить с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на расстоянии 500 м от станции.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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