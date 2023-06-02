В жилом квартале «LIFE Варшавская» открылся детский сад

В столичном жилом квартале «LIFE Варшавская» начал работать детский сад. Он входит в состав средней образовательной школы № 1579, говорится в сообщении девелопера Pioneer.

Обучаться в дошкольном образовательном учреждении, расположенном в 2-м Котляковском переулке, смогут 160 детей.

Здание детского сада было введено в эксплуатацию летом 2022 года. Его передают городу в рамках механизма участия застройщиков в развитии социальной инфраструктуры.

К работе над проектом девелопер привлек команду нидерландского бюро Atelier PRO Architects, которое специализируется на проектировании современных детских образовательных объектов.

Облицовка фасадов трехэтажного здания выполнена из керамогранита бежево-коричневых оттенков. Интерьеры «отличает высокий уровень инсоляции, в том числе за счет увеличения площади остекления», отметили в пресс-службе Pioneer.

«Чтобы детям было легко ориентироваться внутри здания, отделка каждого этажа и его интерьеров выполнена в индивидуальном дизайне и цвете. Для самых маленьких воспитанников предусмотрен отдельный вход», — добавили в компании.

Все помещения оснащены современной трансформируемой мебелью. Планировки и оборудование позволяют менять размер и назначение зон. Кроме индивидуальных классов в садике есть тематические пространства, где можно проводить праздники, развивающие, спортивные и музыкальные занятия.

Площадь внутреннего двора составляет 1,8 тыс. кв. м. Здесь расположены семь игровых и спортивных площадок для всех возрастных групп. Для многоуровневого озеленения двора использованы травы, цветы, кустарники и деревья: красные клены, сосны, пихты и туи.



Контроль доступа и наблюдение за территорией обеспечивает система безопасности из 71 видеокамеры.

В общей сложности детская инфраструктура жилого квартала включает четыре объекта: два детских сада и две школы. Всего в «LIFE Варшавская» построят 21 корпус более чем на 7 тыс. квартир.

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