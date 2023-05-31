ФРГ закроет четыре российских консульства и три своих в России

В Германии продолжит работу только одно из пяти российских генконсульств. Для остальных четырех отозвали лицензию. С таким заявлением выступил спикер министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер 31 мая.

Он отметил, что к работе по-прежнему допущено посольство РФ в Берлине.

Говоря о работе немецких консульств в РФ, Бургер подчеркнул, что власти Германии закроют учреждения в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.

Таким образом правительство Германии ответило на сокращение Москвой максимального количества сотрудников немецкой дипмиссии до 350 человек.

Москву проинформировали о необходимости закрыть генконсульства до конца года.

27 мая издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве страны сообщило, что Москва сократила число сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350. Теперь это новый «максимум», остальным придется покинуть Россию. Германия пообещала ввести ответные меры.

До этого, 21 апреля, Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ. В МИД РФ указали, что страна идет по пути эскалации и так непростых двусторонних отношений Москвы и Берлина. При этом Россия примет ответные меры к высылке российских сотрудников посольств.

На следующий день, 22 апреля, российский МИД уведомил Германию о том, что присутствие немецких граждан в РФ будет сокращено.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. В отношении России были введены так называемые дипломатические санкции, которые характеризуются сокращением присутствия российских сотрудников дипмиссий в иностранных государствах. В частности, российских послов высылали из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран. Москва, в свою очередь, приняла ответные меры.