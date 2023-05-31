Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе заявили о блокировке Киевом всех инициатив МАГАТЭ по ЗАЭС
Интернет и технологии
Роскомнадзор включил платформы «Дзен», Rutube и Twitch в реестр социальных сетей
Общество
В Унцукульском районе Дагестана из-за ливня образовались камнепады
Происшествия
ВСУ за полчаса выпустили по Горловке и Дзержинску больше 20 ракет
Мир
Спикер ГД представит Россию на церемонии инаугурации Эрдогана
Политика
Путин внес в ГД законопроект о ратификации соглашения с Абхазией по двойному гражданству
Мир
Цены на газ в Европе выросли на 10% из-за утечки на норвежском СПГ-заводе
Мир
Ставки по ипотеке в США обновили максимум с ноября 2022 года
Мир
В Норвегии произошла утечка газа на заводе компании Equinor
Мир
Чиновникам ЕС запретили делиться информацией с искусственным интеллектом
Мир
Индонезия намерена повысить сбор за визу по прибытии
Общество
Правительство снова внесло законопроект о налоге для покинувших страну россиян

ФРГ закроет четыре российских консульства и три своих в России

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Германии продолжит работу только одно из пяти российских генконсульств. Для остальных четырех отозвали лицензию. С таким заявлением выступил спикер министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер 31 мая.

Он отметил, что к работе по-прежнему допущено посольство РФ в Берлине.

Говоря о работе немецких консульств в РФ, Бургер подчеркнул, что власти Германии закроют учреждения в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.

Таким образом правительство Германии ответило на сокращение Москвой максимального количества сотрудников немецкой дипмиссии до 350 человек.

Москву проинформировали о необходимости закрыть генконсульства до конца года.

Бундескризис: почему Германия снова оказалась в рецессии
Спад в экономике лидера европейской промышленности может оказаться долгим

27 мая издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве страны сообщило, что Москва сократила число сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350. Теперь это новый «максимум», остальным придется покинуть Россию. Германия пообещала ввести ответные меры.

До этого, 21 апреля, Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ. В МИД РФ указали, что страна идет по пути эскалации и так непростых двусторонних отношений Москвы и Берлина. При этом Россия примет ответные меры к высылке российских сотрудников посольств.

На следующий день, 22 апреля, российский МИД уведомил Германию о том, что присутствие немецких граждан в РФ будет сокращено.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. В отношении России были введены так называемые дипломатические санкции, которые характеризуются сокращением присутствия российских сотрудников дипмиссий в иностранных государствах. В частности, российских послов высылали из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран. Москва, в свою очередь, приняла ответные меры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023