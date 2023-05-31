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«Сколково» восстановил работу ключевых сервисов после кибератаки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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О восстановлении инфраструктуры «Сколково» сообщила пресс-служба фонда в своем Telegram-канале в среду, 31 мая.

Согласно заявлению, настройка и оптимизация блоков, подвергшихся кибератаке еще продолжается. IT-команда фонда «Сколково» работает над устранением последствий атаки и усилением безопасности.

Восстановлена работа официального сайта sk.ru, электронной почты, финансовых и аналитических систем. Возобновлен доступ в личный кабинет резидентов «Сколково». Функционируют ключевые цифровые сервисы, в том числе получения заявок на грантовое финансирование и участия в акселерационных программах.

Правоохранительные органы ведут расследование инцидента.

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В понедельник, 29 мая, инфраструктура фонда «Сколково» подверглась мощной хакерской атаке. Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Украинский киберфронт».

23 мая сообщалось, что хакерская группировка Sneaking Leprechaun за последний год атаковала более 30 организаций из России и Белоруссии с целью получения выкупа. Отмечалось, что в числе жертв также есть компании из сфер промышленности, финансов, логистики, медицины, а также государственные структуры.

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