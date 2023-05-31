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Президент Польши заявил, что Путин не проиграл ни одной войны

Президент Польши Дуда заявил, что Путин не проиграл ни одной войны
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин не проиграл ни одной войны. Об этом 31 мая заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью издателю The Wall Street Journal Альмару Латуру, которое опубликовано на сайте польского президента.

«Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, а его поражение в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя финское общество годами колебалось, стоит ли ей отказываться от своего нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», — заявил Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что Россия — ядерная держава. Он отметил, что в РФ гигантские склады оружия.

Соблюсти альянс: почему Венгрия одобрила вступление Финляндии в НАТО
И зачем Будапешт отложил решение по Швеции

Финляндия официально стала 31-м членом альянса 4 апреля этого года. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО обостряет ситуацию в регионе и несет угрозу интересам России. Песков отметил, что ситуации с членством Финляндии в альянсе и возможным вступлением Украины кардинально различаются.

В тот же день заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия уже приступила к выработке мер реагирования для купирования возможных угроз в связи с вступлением Финляндии в НАТО. По его словам, РФ учитывает возможности реализации различных сценариев развития ситуации, в том числе и те, которые предполагают размещение боевых сил либо появление иностранной техники на территории нового члена Североатлантического альянса.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022-го. Заявку Швеции на вступление в альянс по-прежнему не поддерживают Будапешт и Анкара. При этом 7 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Швеция также станет членом НАТО к встрече руководителей альянса в Вильнюсе 11–12 июля.

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель 30 мая осудил расширение НАТО к границам России. Он заявил, что сегодня в основе мировых международных отношений лежит агрессивная и гегемонистская политика США.

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