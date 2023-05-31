Ученые узнали о более раннем языковом развитии мальчиков по сравнению с девочками

Ученые из США обнаружили, что мальчики начинают издавать звуки, похожие на слова, значительно раньше девочек, которые догоняют их в развитии примерно в возрасте 14-16 месяцев. Об этом сообщается в среду, 31 мая, в научном журнале iScience.

Отмечается, что это открытие ставит под сомнение распространенное мнение о том, что женщины всегда превосходят мужчин в языковых навыках.

«Всегда считалось, что представительницы прекрасного пола превосходят мужчин во владении языками и их освоении. Проведенные нами наблюдения доказали, что это вовсе не так. В первый год жизни мальчики-младенцы быстрее начинают издавать звуки, похожие на речь», — сказал проводивший исследование профессор университета Мемфиса Кимбро Оллер, чьи слова приводит издание.

Он добавил, что также было установлено, что «словарный запас» мальчиков в первые два года жизни превышает этот показатель у девочек.

По словам профессора, в ходе проведенных опытов ученые установили то, как и когда около 6 тыс. младенцев начали издавать звуки, похожие на слова, и сколько при этом таких «сигналов» содержал их словарь в первые два года жизни. В ходе исследования Оллер и его коллеги выдали родителям этих детей специальные звукозаписывающие устройства, которые постоянно фиксировали все произносимые малышами звуки.

В целом, ученые получили свыше 450 тыс. часов звукозаписей, которые они впоследствии проанализировали при помощи созданных ими алгоритмов звукоанализа.

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